Gas, Zucconi: Su Piombino Marcucci ascolti differenze nel suo partito

“Il Senatore Marcucci non sa leggere. Ignazio La Russa ha fatto un comunicato dopo la trasmissione in cui ha illustrato una posizione perfettamente conciliante con quella del Sindaco Ferrari e di tutto il Partito. Se Marcucci invece di inventarsi spaccature che non esistono in FdI ascoltasse gli esponenti del suo PD a Piombino scoprirebbe che le differenze ci sono nel suo partito ed eviterebbe di dire cose imprecise su Piombino. La contrarietà della città intera sul rigassificatore a Piombino è ben motivata e non può essere ignorata come ha fatto la sinistra al governo fino ad oggi”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi.