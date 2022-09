Ruberti, Trancassini: Zingaretti e Letta facciano chiarezza

“Un sistema fatto di politica, favori, affari, parentopoli. E questa sarebbe la sinistra che millanta valori e ideali! Mi chiedo con stupore dove siano il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e il segretario del suo partito Letta, che non prendono posizioni e non si esprimono in merito alla vicenda che coinvolge Albino Ruberti. Una cena naufragata in minacce di morte e grida, che sembrano via via avere una logica- e l’inchiesta della Procura di Frosinone svelerà il nuovo “mondo di mezzo” targato pd-, non può cadere nell’oblio o nel silenzio di comodo. Forse non tutti conoscono le dinamiche divisorie che inevitabilmente si ripercuotono sulla cosa pubblica a scapito dei cittadini, ma è giunto il momento di fare chiarezza”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini.