Elezioni, Bignami: Presidenzialismo per stabilità politica e crescita economica

“Gli italiani hanno diritto a scegliere il Presidente della Repubblica e l’Italia ha diritto a mantenere una stabilità politica che le consenta di dare corso a una vera crescita economica. Come Fratelli d’Italia, una volta al Governo della Nazione, lavoreremo concretamente per dare agli italiani il diritto di scelta del loro capo dello Stato perché avere avuto 11 governi in 20 anni ha provocato quella instabilità economico-politica le cui ripercussioni sono oggi sotto gli occhi di tutti”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.