Elezioni, Bignami: a scuola campagne sensibilizzazione per animali domestici

“Al Governo lotteremo contro tratta cuccioli da Est”

“Ogni anno si stima che vengano abbandonati 80.000 gatti e 50.000 cani che finiscono per morire di stenti o vittime di incidenti stradali. Come Fratelli d’Italia ci siamo già battuti nella scorsa legislatura per l’inasprimento delle pene verso coloro che maltrattano, abbandonano o avvelenano gli animali domestici ma, una volta al Governo, faremo di più. Avvieremo campagne di sensibilizzazione nelle scuole e lotteremo con tutte le nostre forze per fermare la tratta di cuccioli dall’Est. Perché gli animali domestici sono parte integrante della nostra vita e delle nostre famiglie e meritano di venire accuditi e rispettati, amati e protetti”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.