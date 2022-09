Elezioni, Delmastro: Calenda al Mise bloccò rigassificatore Trieste

“Oggi organizza kermesse contro ‘cura del no'”

“Calenda, l’uomo del giorno dopo, da ministro del Mise, bloccò il rigassificatore di Trieste, ritenendolo “non strategico”. Oggi ha la spudoratezza di organizzare una kermesse contro la “cura del no”. Nella kermesse si ricorderanno del suo no stentoreo e tombale al rigassificatore? Entrerà pubblico ministero e uscirà imputato e condannato per direttissima? L’Italia non ha bisogno degli uomini del senno del poi perché banalmente conducono nelle fosse”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro.