Elezioni, Bignami: subito legge per sgombero case occupate

“La casa degli italiani non si tocca, perché la casa rappresenta il luogo della famiglia, della tranquillità. Per questo, con Giorgia Meloni al Governo, Fratelli d’Italia approverà immediatamente una legge affinché la prima casa non sia più pignorabile, fermi restando i vincoli di morosità per mutui e rate condominiali. Allo stesso tempo approveremo anche un’altra legge che prevede lo sgombero in tempi rapidi delle abitazioni abusivamente occupate. Perché la casa è il bene più prezioso, quello a cui le persone giungono con sacrifici e fatica dopo anni di lavoro, e noi di Fratelli d’Italia ne siamo consapevoli”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.