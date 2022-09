“La sinistra si è risentita, per l’ennesima volta, a causa della proposta di Fratelli d’Italia sul blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Evidentemente, non tollerano che qualcuno voglia difendere i confini e fermare la tratta di esseri umani verso l’Italia. Il 25 settembre, vedremo da che parte si schiereranno gli italiani”.



Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.