Elezioni, Bignami: tutelare ambiente ma no a pregiudiziali ideologiche della sinistra

“Una tutela dell’ambiente realizzata in modo concreto, utilizzando le nuove tecnologie e senza quelle pregiudiziali ideologiche così care alla sinistra e così inutili: è questa la missione che come Fratelli d’Italia ci assumiamo e che, una volta al Governo, ci impegneremo a realizzare. A partire dal bene più prezioso: l’acqua che appartiene a tutti gli italiani e che sconta le problematiche di una rete idrica obsoleta e non manutenuta, la cui inadeguatezza è sempre più evidente in periodi siccitosi. Allo stesso modo affronteremo il tema della desalinizzazione delle acque del mare, risorsa importantissima, e a tutt’oggi mai seriamente utilizzata.

Perché Fratelli d’Italia è dalla parte dell’ambiente, in modo concreto, innovativo e privo di pregiudizi ideologici”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.