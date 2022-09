Elezioni, Foti: tutela ambiente passa da uso nuove tecnologie

“La tutela dell’ambiente e della difesa del territorio nazionale è una delle priorità del programma di Fratelli d’Italia e tra i punti cardine del pensiero conservatore. Dobbiamo dire basta all’ambientalismo ideologico ed oltranzista, che non ha mai prodotto soluzioni, ma certamente causato molti danni, e agire in maniera pragmatica e senza pregiudizi per preservare il nostro futuro e quello delle nuove generazioni. La tutela dell’ambiente oggi passa anche e soprattutto dallo sviluppo di nuove tecnologie e dal progresso economico, coniugando le stesse alla difesa dell’ambiente. Per noi, come oggi ribadito dal presidente Giorgia Meloni, è importante difendere l’ambiente rendendo l’uomo partecipe di questo cambiamento, non estromettendolo come vorrebbe certa sinistra”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, capogruppo in commissione Ambiente e Lavori Pubblici.