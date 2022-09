Elezioni, Butti: con FdI e Cdx sviluppo grazie a difesa ambiente senza pregiudizi

“L’emergenza siccità che stiamo ancora affrontando dimostra quanto sia necessario e urgente mettere in campo politiche di difesa dell’ambiente ‘coerenti, libere, innovative e senza pregiudizi tipici della sinistra’, come ha ribadito oggi il presidente Giorgia Meloni. Bisogna rimettere in piedi la manutenzione delle infrastrutture, sfruttare l’acqua piovana realizzando nuovi invasi, sfruttare le potenzialità delle tecnologie di desalinizzazione dell’acqua marina costruendo nuovi impianti. Tutto questo semplificando le procedure e abbattendo gli ostacoli burocratici. Un programma che solo Fratelli d’Italia e il Cdx possono garantire di portare a termine rimettendo in moto l’Italia, senza il falso ambientalismo di una sinistra che oltre a paralizzare qualsiasi prospettiva di sviluppo ha fallito anche nella difesa dell’ambiente”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Alessio Butti, vicepresidente in commissione Ambiente e Lavori Pubblici.