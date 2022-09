Elezioni, Ferro: Dopo false promesse sinistra risolleveremo sud Italia

“Eliminare le disparità, creare occupazione, sviluppare infrastrutture moderne, garantire la sicurezza sociale e la qualità della vita nel Mezzogiorno. Dopo decenni di immobilismo e promesse disattese da parte della sinistra, siamo pronti a riscattare il Sud, che deve diventare il volano dello sviluppo e del rilancio di tutta la Nazione. Una priorità per Fratelli d’Italia, che nel programma elettorale ha inserito un pacchetto di interventi per colmare lo storico divario con il Nord. Per farlo c’è bisogno di una azione a tutto campo che va dalla scuola alla sanità, dal sostegno alle imprese alla realizzazione di nuove infrastrutture alla difesa della legalità e il contrasto alle mafie. Ed è quanto siamo determinati a fare con un programma puntuale e soprattutto concreto, perché siamo convinti che senza il Mezzogiorno sarà impossibile risollevare l’Italia”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.