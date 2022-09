Elezioni, Silvestroni: Zingaretti chiarisca su Ruberti e sistema potere PD

“Zingaretti guarda invisibili pagliuzze negli occhi altrui ma non vede, o meglio fa finta di non vedere, la trave conficcata nei propri. Invece di attaccare il centrodestra indicando inesistenti divisioni, pensi al suo di partito, dove le candidature elettorali sono decise con faide in stile Suburra, come emerso dal caso di Albino Ruberti”. Lo dichiara il deputato e presidente della federazione FDI-Provincia di Roma, Marco Silvestroni, commentando quanto dichiarato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in un’intervista al Corriere della Sera.

“Una vicenda gravissima, quella del suo ex capo di Gabinetto Ruberti, arrivato addirittura a minacciare di sparare a qualcuno se non si fosse inginocchiato al suo cospetto, sulla quale Zingaretti, non a caso chiamato “er saponetta’, soprassiede come se niente fosse – aggiunge –. Chiarisca piuttosto Zingaretti, anche perché quanto sta emergendo getta un’ombra su come viene gestito tutto il sistema di potere del Pd romano e laziale, dalle nomine agli appalti, che da anni tiene ingessata la Regione”.