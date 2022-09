Elezioni, Trancassini: Zingaretti attacca cdx ma tace su Ruberti

“Oggi dalle pagine del Corriere della Sera il presidente della Regione Lazio tenendo la bacchetta in mano a mo’ di professore attacca il centrodestra per le sue presunte divisioni, ma tace ancora una volta sulla grave vicenda che ha coinvolto Ruberti, già suo capo di gabinetto. Ci piacerebbe sapere cosa pensa Zingaretti dell’ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri e della lite che lo ha visto coinvolto in cui arrivava a minacciare di sparare a qualcuno se non si fosse inginocchiato al suo cospetto. Anziché divagare e parlare di altro, prenda coraggio e faccia chiarezza. Ora”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.