Energia, Osnato: Pronti a votare misure contro caro bollette anche domani

“Di fronte all’aumento senza controllo delle bollette che sta mettendo in crisi imprese e famiglie italiane, il primo provvedimento che il governo attuale può prendere è fare in modo che lo stato smetta di guadagnarci. Come ha ribadito Giorgia Meloni, evitando scostamenti di bilancio eccessivi per una nazione fortemente indebitata come l’Italia, sarebbe già da ora possibile tagliare tutti gli oneri eccedenti dalle bollette, a partire dell’extra Iva generata dagli aumenti. Fratelli d’Italia è inoltre disposto fin da subito andare in Parlamento e votare anche domani un’altra misura a basso costo, ma di grande utilità se si vuole realmente contenere i prezzi, come lo sganciamento del costo dell’elettricità da quello del gas. Sinistra e terzo polo passino dalle parole ai fatti, noi siamo pronti”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Finanze.