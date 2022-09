Energia, Procaccini: Di Maio finge di non sapere che in Europa sono i governi di sinistra ad opporsi al tetto al prezzo del gas

“Luigi Di Maio fa finta di non sapere che a impedire finora l’approvazione di un tetto europeo al prezzo del gas sono soprattutto i governi di sinistra, verdi e liberal di Olanda e Germania”. È quanto dichiara l’europarlamentare di FdI- Ecr, Nicola Procaccini, responsabile Ambiente ed Energia di FdI, in risposta alle dichiarazioni del ministro degli Esteri. “Oppure viene da pensare che il ministro degli Esteri non conosca le vicende e il colore politico dei governi degli Stati europei, il che sarebbe ancora più grave visto il suo ruolo di governo del Paese. Una posizione da cui però non perde occasione per fare campagna elettorale al servizio del “partito di Bibbiano”, con cui aveva giurato di non allearsi mai. Noi di Fratelli d’Italia sono mesi che invochiamo, in Italia come a Bruxelles, l’applicazione di un Price cap al prezzo del gas come misura prioritaria per affrontare il caro bollette causato dalla crisi energetica. Ma anche questo Di Maio finge di non sapere”

