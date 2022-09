Fisco, Albano: click day per partite iva inammissibile

“La notizia di un probabile click day per la richiesta del bonus 200€ da parte dei lavoratori autonomi è la riprova del fatto che questo Governo considera le partite IVA come lavoratori di serie B. Ai lavoratori dipendenti non è stato richiesto di partecipare ad alcuna lotteria informatica, perché questo è un click day. Hanno ricevuto il bonus (esiguo) tra luglio ed agosto, anticipato dalle imprese datori di lavoro. Ora ai professionisti viene esplicitamente detto che oltre a ricevere il bonus con netto ritardo rispetto alle altre categorie di lavoratori, le risorse non basteranno a soddisfare tutti. Questa doveva essere una misura sociale per far fronte al caro vita ed energia, ma si è trasformata in una mancetta senza correlazione alcuna con la situazione familiare, proprio come avevo già segnalato in una interrogazione parlamentare presentata diversi mesi fa. Il click day in arrivo fa emergere tutta la discriminazione che la sinistra quotidianamente persegue tra le categorie di lavoratori”.

Lo dichiara Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze.