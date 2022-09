Ita, Silvestroni: A decidere futuro compagnia dev’essere prossimo esecutivo

“Solo un governo con una visione e una strategia comune può decidere il futuro della compagnia di bandiera. Le decisioni su un settore strategico per la Nazione spettano al prossimo esecutivo che uscirà dalle urne, espressione della volontà dei cittadini italiani che voteranno il 25 settembre. La tutela del lavoro dei dipendenti ITA e del comparto aereo deve essere tra le priorità. La storia dell’aviazione civile Italiana dev’essere tutelata, non può essere cancellata o ceduta a ridosso di una scadenza elettorale come fatto dal ministero dell’economia attraverso il negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management Lllc, Delta Airlines Inc. e Air France-Klm s.A.”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Trasporti.