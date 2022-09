Venezia, Mollicone: Assurdo immagini Meloni in rassegna festival

Presidente FdI nel docufilm “Marcia su Roma”

“Riteniamo assurdo l’inserimento di immagini di Giorgia Meloni nel docufilm “Marcia su Roma” e ci domandiamo il perché il Festival le abbia inserite in rassegna. Da sempre, abbiamo sostenuto il Festival di Venezia come una eccellenza nazionale e continueremo a farlo. Però, pur rispettando la sua autonomia e indipendenza, crediamo che tali immagini alterino la par condicio della campagna elettorale e per questa ragione presenteremo un’interrogazione al ministro Franceschini. Lascia l’amaro in bocca che questa importante kermesse venga utilizzata come un improprio strumento di propaganda”.

Così il deputato e responsabile Cultura di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, a margine della Mostra del Cinema di Venezia.