Elezioni, Delmastro: Morassut faccia alcol test prima di salire sul palco

“A Morassut è necessario fare un alcol test non quando si mette alla guida, ma quando sale su un palco. Oggi ha sproloquiato a proposito di una destra “criminale” nel paese. Vero che raglio d’asino non sale in cielo ma, a volte, per ripristinare la verità è necessario prendere sul serio anche coloro che in politica fanno i giullari. Mosarrut faccia nomi e cognomi delle destra criminale che sarebbe in opera in questo momento in Italia oppure dismetta la fiaschetta prima di salire su un palco”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.