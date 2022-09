Ita, Caramanna: necessario salvaguardare compagnia bandiera,

La salvaguardia di Ita e’ fondamentale e necessaria. Il mantenimento della nostra compagnia di bandiera non rappresenta solo un vettore aereo che garantirebbe migliaia di posti di lavoro, ma anche uno strumento di regolamentazione di flussi turistici e promozione commerciale che accrescerebbero il brand Italia nella nostra Nazione e nel mondo. Senza non saremmo in grado nei prossimi anni di programmare e gestire gli stessi flussi e nuove rotte. E sarebbe un danno per le future strategie del turismo italiano, vero motore trainante della nostra economia. Come Fratelli d’Italia ci auguriamo che il Governo non acceleri e non faccia passi falsi in questo senso, che possano compromettere la nostra compagnia di bandiera”.

Lo dichiara in una nota Gianluca Caramanna, Responsabile Turismo di Fratelli d’Italia.