Carceri, Delmastro: numero chiuso è nuova lunare proposta sinistra

“Il numero chiuso delle carceri italiane è la nuova lunare proposta della sinistra.

Una proposta che arriva da Magi, il più spudorato cascame ideologico di una sinistra ideologica. A Magi non bastano più i provvedimenti svuota carceri e adesso propone il numero chiuso nelle carceri!

Siamo oltre il parossistico in termini di politica criminale: il Pd vorrebbe decidere prima il numero massimo dei carcerati, superato il quale siamo al toppa libera tutti.

Non lasciamo l’Italia in mano a questa gente. Per Fratelli d’Italia legalità e sicurezza dei cittadini sono principi cardine e non soggetti alle fluttuazioni del numero chiuso”.