Elezioni, Bignami: in nostro programma stralcio cartelle fino a 3mila euro per persone in difficoltà

“L’emergenza bollette combinata con l’arrivo delle cartelle esattoriali dimostra una volta di più come sia necessario e urgente un nuovo patto fiscale per l’Italia, volto a semplificare e ridurre l’asfissiante pressione fiscale divenuta un freno alla crescita. Non una semplice riforma del sistema tributario ma l’apertura di una nuova era nei rapporti tra fisco e contribuenti, ispirata alla reciproca fiducia e al riequilibrio dei rapporti tra cittadini e Stato. Un impegno che Fratelli d’Italia ha preso con il suo programma elettorale che prevede di ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all’insegna dell’equità. Per le cartelle in essere, abbiamo previsto il “saldo e lo stralcio” fino a 3mila euro per le persone in difficoltà e, in caso di importi superiori, il pagamento dell’intera imposta maggiorata del 5% in sostituzione di sanzioni e interessi e rateizzazione automatica in 10 anni. Per le situazioni che precedono la cartella esattoriale, invece, serve una ‘tregua fiscale’ con la formula del 5+5: imposta definita attraverso una interlocuzione con l’amministrazione finanziaria, una sanzione forfettaria al 5% e la rateizzazione automatica in 5 anni. L’obiettivo di un fisco più giusto sarà raggiunto attraverso una serie di interventi a partire da una riforma dell’Irpef con progressiva introduzione del quoziente familiare, dall’estensione della flat tax per le partite Iva fino a 100mila euro di fatturato e dall’ introduzione della flat tax sull’incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di un ulteriore ampliamento per famiglie e imprese. Vogliamo arrivare anche a una progressiva eliminazione dell’Irap e alla razionalizzazione dei micro-tributi e introdurremo una cedolare secca al 21% anche per l’affitto degli immobili commerciali in zone svantaggiate e degradate”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.