Elezioni Latina, Procaccini: centrodestra doppia centrosinistra. Da Letta e Zingaretti surreali parole di giubilo

“Sono surreali le dichiarazioni di giubilo di Nicola Zingaretti ed Enrico Letta sul risultato elettorale di Latina, dove il candidato di Centrodestra, Vincenzo Zaccheo con il 60,5% dei voti ha quasi doppiato Damiano Coletta, e dove i consiglieri di centrodestra saranno 20 su 33”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, commentando le votazioni in 22 sezioni al Comune di Latina. “La verità è che la città di Latina ha sfiduciato Damiano Coletta. E’ il dato essenziale arrivato dalla mini tornata elettorale che si è svolta ieri su cui Letta, Zingaretti e il centrosinistra dovrebbero fare ben altre riflessioni, nel rispetto di una città portata al degrado negli ultimi sette anni dall’amministrazione Coletta.

La volontà dei cittadini di Latina è chiara, con un consenso netto a favore di Vincenzo Zaccheo, come già nel primo turno precedente e del centrodestra. Si tratta di un risultato evidente che in particolare premia Fratelli d’Italia, che si conferma di gran lunga il partito più votato in città. Ora è importante restituire a Latina ciò che i cittadini hanno deciso: un’amministrazione comunale di centrodestra”.

