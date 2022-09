Elezioni, Varchi: Violenza sessuale in pieno centro a Roma fatto gravissimo

Città italiane ormai terra di nessuno

“Esprimiamo solidarietà e siamo vicini alla donna aggredita sessualmente in pieno centro storico a Roma. L’episodio denunciato dal quotidiano ‘Leggo’ rappresenta un fatto gravissimo che dimostra come le città italiane siano ormai diventate una terra di nessuno. Sul tema della sicurezza si deve voltare pagina e gli italiani il 25 settembre ne avranno finalmente la possibilità. Per questo, con FDI ci saranno maggior presenza di Forze dell’ordine sul territorio, telecamere di sorveglianza ed inasprimento delle pene, in particolare per quel che riguarda la violenza sulle donne. Troppi pensano di farla franca e confidano nell’impunità garantita negli ultimi anni da un sistema lassista. È l’ora di affermare la tolleranza zero contro questi fenomeni di violenza riportando la sicurezza nelle strade”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maria Carolina Varchi.