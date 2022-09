Ndrangheta, Ferro: grazie a Ffoo e magistrati per operazione Bergamo

“Con Fdi lotta totale a mafie”

“Ringrazio le Forze dell’ordine e la magistratura per l’operazione messa a segno dalla Dda di Bergamo che ha portato all’arresto di 33 persone accusate di aver messo in piedi un giro di fatture false, usura e altri reati con l’obiettivo di riciclare i proventi delle attività del clan della famiglia Arena di Isola di Capo Rizzuto. L’operazione, che riguarda 12 province tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria, dimostra la capacità di penetrazione e adattamento della criminalità organizzata ormai in tutta Italia, spesso con il contributo di quella zona grigia di professionisti, imprenditori e amministratori compiacenti, e impone un cambio di passo decisivo nel contrasto alle mafie, punto centrale del nostro programma elettorale. Con FdI al Governo, saranno innanzitutto adeguati organici e dotazioni di Forze dell’ordine e di polizia. Quello insomma che non ha fatto la sinistra in questi anni, che si riempie di parole ma poi lascia soli Forze dell’ordine e magistrati. Occorre poi cambiare, potenziare il controllo del territorio, incrementando e rendendo più capillari i sistemi di videosorveglianza, rafforzare il ruolo della polizia locale, ma soprattutto mantenere continua attenzione istituzionale sui presidi territoriali di sicurezza”.

Lo dichiara Wanda Ferro, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione parlamentare Antimafia.