De Bertoldi: impegno FdI per bonus edilizi e cessione credito. Utili a sviluppo Paese

“Sulla politica dei bonus edilizi e della cessione del credito Fratelli d’Italia continuerà nel solco di quanto fatto finora nel corso di questa legislatura all’interno delle Commissioni competenti, e tutelerà le posizioni in essere di imprese e cittadini, garantendo una regolare conclusione dei lavori. Siamo quindi favorevoli ad una misura, che andrà però sicuramente migliorata per ovviare alle attuali storture, che è utile allo sviluppo del Paese, ed il cui buon esito è evidentemente collegato alla possibilità di cedere i crediti di imposta, cioè di utilizzare la moneta fiscale. Questa può infatti rappresentare, se gestita correttamente e non nelle modalità grottesche previste dal governo Conte-Pd, un’interessante opportunità di sviluppo senza creare ulteriore debito. Cosi come previsto peraltro dal mio disegno di legge 2012/2020 incardinato in Commissione Finanze. Inoltre, abbiamo anche presentato degli emendamenti al Dl Aiuti bis per eliminare l’assurda responsabilità solidale del cessionario dei crediti di imposta, anche se continuiamo a notare l’assenza di sensibilità nel merito da parte dell’attuale governo, che rischia di portare alla crisi circa sessantamila imprese del settore ed al dissesto migliaia di famiglie che avevano confidato nello Stato “.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.