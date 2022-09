Sanità, Rampelli: visita al centro di eccellenza Santa Lucia. Sempre emozionante presenza istituzioni da rafforzare

“È sempre un’emozione visitare il Santa Lucia di Roma. Persone eccezionali mettono la loro competenza e sensibilità al servizio di chi soffre. L’ospedale Santa Lucia è una una struttura splendida, pulita, ben organizzata, accudita amorevolmente si offre alla disperazione di famiglie colpite da gravi patologie. Unica nota stonata è l’insufficiente supporto da parte delle istituzioni. Questa Fondazione, che non solo riabilita fisicamente, non solo affianca alla clinica la ricerca, ma fa collezionare coppe e medaglie a caparbi atleti che nello sport ritrovano la spensieratezza della vita precedente alla patologia da cui sono stati colpiti, fatica ogni anno ad avere un adeguato riconoscimento per il lavoro svolto. Un’Italia giusta deve gratificare chi ha avuto l’intuizione di costruire un modello scientifico e clinico sul mondo della neuro riabilitazione e delle neuro scienze non limitandosi a conteggiare i ricoveri”.

È quanto ha scritto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli sulla bacheca Facebook a commento della visita fatta presso la Fondazione Santa Lucia, istituto di ricovero e cura di carattere scientifico in via dell’Ardeatina.