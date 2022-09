Elezioni, La Russa: Nessuna polemica con Ravetto su Milano

“La Ravetto, che voleva entrare in FdI e che mi conosce da anni, dovrebbe sapere bene che sono stato il primo ad insistere per dare a Milano non un piccolo contentino (la sede periferica di un ministero che è solo un dato al massimo simbolico e nulla più), ma il ruolo di capitale economica d’Italia e dovrebbe ricordare che le ho più volte detto che polemizzare con altri esponenti della coalizione non va bene. Perciò non entro in polemica e spero invece che la sua le sia utile per la agognata riconquista di uno scranno parlamentare. Ad majora”.

Lo dichiara il vicepresidente del Senato e Senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa.