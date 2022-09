Elezioni, Lollobrigida: Rimetteremo Italia in direzione giusta

“Di fronte a noi abbiamo una stagione difficile, avremo come al solito tutti contro e come al solito dimostreremo, con la pazienza e la perseveranza che Giorgia Meloni ha messo in campo in prima persona, che riusciremo nella grande sfida di rimettere l’Italia nella direzione giusta”. Così il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, a Torino, alla presentazione dei candidati piemontesi di Fratelli d’Italia alle elezioni del 25 settembre. “La direzione giusta – spiega – è il rilancio di questa nazione, è riuscire a difendere le nostre imprese, la nostra identità, i nostri valori, quello che abbiamo dimostrato anche dall’opposizione di saper fare, collaborando su questo anche con il presidente Draghi. Ma lo faremo cercando di rompere quegli schemi che una sinistra prepotente ha imposto agli italiani in questi anni”. A chi gli chiede se ci siano tensioni nella coalizione di centrodestra, Lollobrigida ribatte che “c’è un tentativo di dimostrare che da una parte ci sia il litigio costante, ma se guardiamo bene, il centrodestra è unito mentre dall’altra parte ci sono tante sinistre che non hanno trovato il modo di stare insieme. Noi governiamo 14 regioni insieme, governeremo la nazione in modo ottimale. Oggi ci demonizzano, dicono che siamo poco seri, ma non ci crede nessuno perché lo dice una sinistra che non è credibile, lo dice il partito di Letta che ogni giorno dice il contrario di quello che diceva poco tempo prima”.

