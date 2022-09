Equo compenso, Lollobrigida: sinistra affossa inter legge, riprendendo percorso in prossima legislatura

“I professionisti italiani hanno la prova provata: la sinistra preferisce far saltare tutto, piuttosto che difendere il diritto costituzionalmente garantito del compenso equo e giustamente remunerato”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che prosegue: “È evidente oramai l’approccio ideologico della sinistra che da sempre considera i professionisti come figli di un dio minore, dei privilegiati da trattare come nemici e mai come risorse da valorizzare. Il Pd ha dunque gettato la maschera e dimostrato con i fatti, affossando l’iter della legge a prima firma Giorgia Meloni già approvata alla unanimità alla Camera, impedendone l’arrivo in Aula per l’ultimo voto, da che parte sta: quella dei poteri forti e dei committenti forti. Ma non finisce qui. Fratelli d’Italia nella prossima legislatura riprenderà il percorso al fianco dei professionisti italiani con maggiore determinazione”, conclude Lollobrigida.

