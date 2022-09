Regina Elisabetta, Fitto e Legutko (ECR):  tristezza per la notizia della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II

I Copresidenti del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei al Parlamento Europeo, Raffaele Fitto e Prof. Ryszard Legutko, a nome del Gruppo ECR, esprimono la loro tristezza per la notizia della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. “Guardando attraverso i decenni in cui la regina Elisabetta II ha servito, non si può fare a meno di sentirsi onorati. Nel corso del suo regno, ha mantenuto una reputazione non solo come Regina d’Inghilterra, ma come personaggio globale adorato da tutti. Siamo pieni di tristezza per la sua perdita. Possa la sua vita continuare a fornire ispirazione a tutti noi”, ha detto Raffaele Fitto. Il professor Ryszard Legutko ha affermato: “È con grande dolore che riceviamo la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. I suoi 70 anni di regno sono stati a dir poco straordinari, dando un esempio irreprensibile del valore del servizio alla propria nazione e al popolo. Esprimiamo le nostre più profonde condoglianze al popolo del Regno Unito in questo momento”.

