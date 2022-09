Energia, Rampelli: Prendere esempio da Truzz?… è paradossale ma l’UE è troppo lenta

“Mentre in Gran Bretagna la neo premier conservatrice Truzz vara un piano di congelamento del prezzo del gas, l’Unione europea non riesce fare altrettanto a causa della contrarietà di Olanda e Germania. Noi non dobbiamo dare l’impressione che uscire dall’Ue sia più conveniente che rimanerci. Gli organismi sovranazionali sono indispensabili per sopravvivere nell’era della globalizzazione, ma vedere che la Gran Bretagna riesce a mettere un limite al prezzo del gas mentre l’Ue si perde in veti che agevolano solo Putin, fa male all’Europa. Tutti gli Stati fondatori facciano ogni pressione su quelli reticenti per stroncare questa speculazione e dare ossigeno a decine di milioni di famiglie e imprese”.

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervistato su Rai Isoradio.