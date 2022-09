Prezzo gas, Procaccini: Le sinistre al Governo di Olanda e Germania bloccano il price cap, ma da Letta e Calenda silenzio totale

“Slitta ancora il tetto europeo al prezzo del gas. Malgrado Olanda e Germania siano ormai rimasti gli unici Stati membri a bloccare ogni ipotesi d’accordo sul price cap. A guidarli ci sono i partiti socialisti, liberal e verdi. Ovvero: gli alleati a Bruxelles di Renzi e Calenda, Letta e Bonelli. Dai quali non abbiamo mai sentito una sola parola contro il sovranismo brutale di Amsterdam e Berlino”. È quanto dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola Procaccini, responsabile Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia. “Un silenzio ancora più assordante se consideriamo che la proposta del price cap arriva dal governo Draghi, di cui Pd, Azione e compagni si professano irriducibili sostenitori. Nel frattempo Putin ringrazia sentitamente. Non altrettanto le migliaia di nostre aziende che rischiano la chiusura per l’insostenibilità dei costi dell’energia e per le famiglie italiane in estrema difficoltà con il caro bollette. Un bell’esempio di solidarietà socialista europea, non c’è che dire”.

