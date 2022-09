Gas, Procaccini: le sinistre europee bloccano il price cap, ma Letta se prende con Orban

“Tutte le fonti di informazione più autorevoli d’Europa come Reuters, Politico, Euronews, concordano sul fatto che ad opporsi al price cap sia stata una dozzina di Stati membri e quasi tutti governati da partiti di sinistra. Germania e Olanda su tutti”. Così in una nota l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola Procaccini, responsabile Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia. “Eppure Letta, Calenda e compagni continuano a citare unicamente Orban, il cui partito in Europa è iscritto al gruppo dei non iscritti. Mentre gli stessi tacciono sull’ostruzionismo irriducibile di Rutte e Scholz, i cui partiti militano nei medesimi gruppi (S&D e Renew) al Parlamento Europeo. Si può essere più scorretti?”.

