Balneari, Lollobrigida: tutelare imprese da messa a gara e infiltrazioni malavitose.

“Aumenta la preoccupazione attorno al rinnovo delle concessioni balneari dopo la notizia riportata da alcuni organi di stampa riguardante casi di infiltrazione della ‘ndrangheta nei bandi di gara. Una vicenda gravissima che evidenzia una volta di più la pericolosità dell’applicazione della direttiva Bolkestein, specie con queste modalità e tempistiche. Ribadiamo la volontà di tutelare le imprese balneari dalla messa a gara che metterebbe in crisi l’intero sistema che si regge su lavoro di tante famiglie e anche da possibili infiltrazioni come quelle emerse. Su questo tema Fratelli d’Italia dice no a colpi di coda dell’attuale governo: è opportuno che la questione sia affrontata dal prossimo esecutivo senza inutili corse che potrebbero vedere il moltiplicarsi di questi fenomeni malavitosi”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.