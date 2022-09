Elezioni, Donzelli: preoccupato da parole Emiliano

“Emiliano incita ad una rivolta, a sputare sangue e ad impedirci di governare. Letta sul palco lo applaude e lo abbraccia. Questo è il governo che vuole fare il Pd, in cui chi la pensa diversamente da loro deve sputare sangue e non avere diritto di parola e di democrazia? Se l’avesse detto Acquaroli delle Marche, a nome di Fratelli d’Italia, cosa sarebbe accaduto? Io sono preoccupato per quello che ho sentito da Emiliano”.

Lo ha detto intervenendo su Radio Capital il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.