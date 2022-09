Elezioni, Fitto e Gemmato: da Emiliano linguaggio violento e irrispettoso

“‘Sputare sangue’ è un’espressione violenta e minacciosa che specialmente in politica non dovrebbe mai essere utilizzate. Da pugliesi non ci meraviglia che queste parole le abbia utilizzate proprio Michele Emiliano, che ci ha abituati al suo linguaggio volgare e poco rispettoso, soprattutto nei confronti degli avversari”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto e il deputato e coordinatore regionale Puglia di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato. “Quello che ci meraviglia è che il segretario del Pd, Enrico Letta, invece che prendere subito le distanze da Emiliano al termine del suo intervento, lo abbia addirittura abbracciato. La politica ha diverse posizioni e spesso può avere anche toni forti, ma non può mai tingersi di un linguaggio violento e irrispettoso contro l’avversario. Se queste parole fossero state pronunciate da Giorgia Meloni o da un esponente di Fratelli d’Italia, siamo certi che avremmo ascoltato un fiume di reazioni indignate con tantissimi commenti che avrebbero fatto riferimento all’immancabile linguaggio e comportamento ‘fascista’. Attendiamo fiduciosi nel corso della serata qualche reazione di condanna”.

