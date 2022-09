Elezioni, Trancassini: parole Emiliano gravissime

“Le dichiarazioni del governatore della Puglia Michele Emiliano rivolte al centrodestra – ‘sputeranno sangue ma non passeranno’ – sono particolarmente gravi e irresponsabili. Tutto questo davanti al segretario PD Enrico Letta, che ovviamente non ha detto nulla e lo ha addirittura applaudito e abbracciato. Ci chiediamo cosa avrebbe detto Letta se queste parole fossero state pronunciate da Giorgia Meloni o da un altro esponente di Fdi”. Lo dichiara Paolo Trancassini, coordinatore del Lazio di Fratelli d’Italia che aggiunge: “Pd e sinistra inneggiano alla difesa della democrazia ma poi la calpestano senza vergogna alcuna, invitando all’odio contro gli avversari e dimostrando scarso rispetto per le decisioni degli elettori. Sappiamo già che perderanno ma non sapranno perdere”.

“A Emiliano – conclude Trancassini – va ricordato che noi ‘siano già passati’ in tante regioni e comuni d’Italia, e lo abbiamo fatto grazie alla libera e democratica decisione degli elettori. Ed è anche grazie al buon governo di queste realtà che ci candidiamo ora a guidare la Nazione. Lo facciamo con un senso di responsabilità e un rispetto delle regole democratiche che lo stesso Emiliano ignora completamente”.

Condividi