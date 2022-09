Scuola, Bellucci: “Allarme  cattedre vuote, pessima gestione”

“Riaprono le scuole tra i disagi dovuti alle cattedre vuote e la nuova minaccia dei costi delle utenze saliti alle stelle. Gli istituti scolastici dovranno rimboccarsi le maniche, per l’ennesima volta, così da far fronte a differenti problematiche le cui conseguenze ricadranno, per forza di cose, su studenti e famiglie. Il ritorno in classe è un appuntamento fisso ma, a causa della pessima gestione delle procedure di arruolamento del personale, si conferma un momento critico per la vita del Paese. L’istruzione deve essere al centro del progetto di sviluppo educativo, sociale ed economico dell’Italia. La scuola è un diritto dei nostri ragazzi, è da loro che passa il futuro dell’Italia e il suo benessere complessivo.”

Lo dice Maria Teresa Bellucci, capogruppo di FdI in commissione Affari sociali e candidata alla Camera nel collegio uninominale Lazio 1 Roma Mun. VII e VIII e Ciampino al collegio plurinominale Lazio 1