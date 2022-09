Azerbaijan, Delmastro: Fermare subito offensiva militare

“Ritengo estremamente grave l’attacco condotto questa notte dall’Azerbaijan lungo il confine orientale con l’Armenia, un’operazione pericolosamente sospinta dalla mano turca che vuole estendere la propria egemonia sulla regione, mentre l’Europa soffre per le conseguenze della crisi energetica e della guerra in Ucraina. L’offensiva lanciata questa notte rischia di far precipitare il Caucaso in un pericoloso conflitto armato e pone in pericolo la vita e l’incolumità di migliaia di armeni che vivono nell’area. Chiediamo alle parti l’immediato cessate il fuoco e la ripresa dei colloqui di pace. Russia e Turchia la smettano di fomentare l’odio nella regione e richiamino le proprie truppe in patria. La pace è la strada maestra”.

Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Esteri.