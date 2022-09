Elezioni, Bignami: Confronto Meloni-Letta senza storia

“Leader FdI ha parlato di programmi, Letta della Meloni”

“Confronto senza storia tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Il presidente di Fratelli d’Italia ha parlato di programmi per risollevare l’Italia, dando prova di idee chiare e di grande capacità di leadership, mentre il segretario Pd Enrico Letta ha passato il tempo a parlare della Meloni, rilanciando fake news e slogan ideologici. Per gli italiani il confronto al Corriere.it ha dimostrato per l’ennesima volta che il 25 settembre si può finalmente votare pagina per avere un governo che abbia come stella polare l’interesse nazionale”.