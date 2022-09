Elezioni, Ferro: Pd parla di sud soltanto in campagna elettorale

“Negli ultimi dieci anni, esclusa le breve parentesi del Conte I, il Partito democratico ha fatto parte di tutte le maggioranze politiche che hanno sostenuto i governi di questo Paese ed è dunque tra i principali responsabili del disastro economico e sociale in cui versano alcune aree del Sud Italia: dalle mancate politiche di crescita e sviluppo all’assenza di investimenti nelle infrastrutture, passando per una sanità non sempre degna di un Paese civile. Quindi ha ragione Enrico Letta quando afferma che quello che sta accadendo nel Mezzogiorno deve essere chiaro a tutti. E’ chiarissimo: il Partito democratico si ricorda del Sud Italia soltanto in campagna elettorale, con slogan carte dei valori e programmi, promesse puntualmente dimenticate un attimo dopo la chiusura dei seggi. Gli italiani sono stanchi delle menzogne della sinistra, per questo il 25 settembre ci attendiamo un grandissimo cambiamento. Fratelli d’Italia ha un programma chiaro per rilanciare il Sud Italia: investimenti infrastrutturali, occupazione, transizione ecologica sfruttando il potenziale immenso di energie rinnovabili sul territorio, cultura della legalità e lotta alla criminalità, contrasto alla dispersione scolastica e incentivi per il collegamento tra università e aziende, invertendo la tendenza allo spopolamento tramite misure ad hoc. Soltanto scommettendo nel Mezzogiorno possiamo risollevare le sorti dell’Italia”.

Lo afferma Wanda Ferro, vicepresidente del Gruppo Fdi alla Camera dei deputati.