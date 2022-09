Elezioni, Gemmato: Scandaloso silenzio Letta su parole Emiliano contro Meloni

“Scandaloso il silenzio di Enrico Letta, nel confronto con Giorgia Meloni, sulle violentissime parole pronunciate da Michele Emiliano. Il segretario Pd non ha proferito parola, non ha chiesto scusa e non ha preso le distanze dal suo collega di partito. Evidentemente chi tace acconsente. E ora è piu chiaro perché Letta ha prima applaudito e poi abbracciato il governatore pugliese dopo il suo indecente intervento. Un mix preoccupante di intolleranza, violenza e demonizzazione dell’avversario. Letta e Emiliano abbiano un sussulto di dignità: si vergognino e chiedano scusa”.

Lo dichiara il deputato pugliese di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato.