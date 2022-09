Elezioni, Lucaselli: Meloni ha raccontato cosa farà Fdi al Governo

“Letta sembrava volesse fare il premier dell’Ungheria”

“Giorgia Meloni vince a mani basse il confronto con Enrico Letta. Mentre il presidente di FdI spiegava il programma di governo per l’Italia, parlando dei problemi concreti dei cittadini, il segretario del Pd sembrava un disco rotto: ha citato talmente tante volte Orban che sembrasse fosse candidato alla carica di primo ministro ungherese. Avviso per Letta: il 25 settembre si vota in Italia, non in Ungheria. Fratelli d’Italia continuerà la sua campagna elettorale, con ancor più determinazione, per spiegare agli italiani le sue proposte per il futuro dell’Italia”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Ylenia Lucaselli.