Giustizia, Rampelli: Letta vuole un altro svuotacarceri

“La riforma sulla giustizia di cui ha parlato Enrico Letta ieri sera nel confronto con Giorgia Meloni passa attraverso un indulto svuotacarceri. Lo ha detto usando un eufemismo, ha parlato infatti di ‘depenalizzazione’. In questa espressione ci sono diverse fattispecie di reato, tra cui lo spaccio e lo svuotacarceri per i responsabili di violenza predatoria. Violenze che peggiorano la qualità della vita quotidiana e colpiscono soprattutto le parti più deboli della popolazione, giovanissimi, anziani e donne. E sarebbe l’ennesimo svuota carceri targato centrosinistra. La certezza della pena a casa Letta non sanno proprio cosa sia”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

