“Esprimo il mio sincero cordoglio a tutta la famiglia di Andrea Riello per la sua improvvisa e prematura scomparsa. Ex presidente di Confindustria Veneto e Ceo di Riello, era da tutti conosciuto per essere un esponente di spicco della imprenditoria veneta”.

A dirlo il senatore e coordinatore regionale FdI Veneto Luca De Carlo