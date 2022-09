Ue, Fitto (Ecr- FdI): nessuna bufala, Italia uno dei pochi paesi a non aver pubblicato accordo di prestito RRF

“Il candidato del Pd Carlo Cottarelli, probabilmente agitato per la pessima prestazione del segretario Letta nel confronto con Giorgia Meloni, sostiene oggi che Fratelli d’Italia ha detto una bufala sulla questione dei tassi di interesse legati ai prestiti sui fondi europei del PNRR. Cottarelli stia sereno e tranquillo, perché siamo persone serie e non diffondiamo fake news come fa ed è abituata a fare la sinistra”.

Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto. “Come dimostra la risposta ufficiale della Commissione europea all’interrogazione di Fratelli d’Italia, il Governo italiano è stato uno dei pochi Stati Membri della UE – al contrario invece ad esempio di Grecia e Portogallo – a non aver pubblicato l’accordo di prestito sul RRF. Sono certo che Cottarelli, che è uno studioso e dovrebbe essere abituato ad approfondire, non avrà problemi a leggere la risposta che ci ha fornito l’esecutivo comunitario: la non pubblicazione dell’accordo di prestito sul RRF è stata una scelta discrezionale del Governo italiano. Per agevolargli il lavoro provvederò ad inviargli io stesso il testo dell’interrogazione. Buona lettura”.

Strasburgo, 13 settembre 2022