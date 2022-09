A24, Trancassini: Ignoranza su concessioni e pedaggi Catarci sconcertante

“L’ignoranza in materia di concessioni e pedaggi dimostrata da Andrea Catarci è sconcertante. Capiamo la foga generata dalla campagna elettorale ma questo non giustifica le false dichiarazioni del candidato al Senato per l’Alleanza dei democratici e progressisti. Prima di lanciarsi in accuse strumentali, Catarci avrebbe potuto cercare le proposte parlamentari e le decine di iniziative che Fratelli d’Italia ha messo in atto per contrastare il caro pedaggi e in particolare quello della A24. Con ordini del giorno ed emendamenti, in Parlamento, e una raccolta firme FDI ha chiesto di esonerare dal pedaggio quei cittadini che usano questa arteria autostradale per motivi di studio, salute e lavoro, come accaduto in altre aree della Nazione. Tutto questo dimostra che da sempre siamo attenti alle criticità della Strada dei Parchi. Catarci avrebbero potuto evitare questo scivolone informandosi e senza scendere nella becera propaganda, perché non è certo il sindaco di Roma Gualtieri che può abbassare i pedaggi di quel tratto che coinvolge i residenti del Municipio VI”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato e coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.