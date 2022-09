Anas, Rampelli: Basta pedaggio di 5 euro sulla tratta urbana a24. Incontro con il presidente dell’Anas Valente

“Questa mattina insieme al presidente del Municipio delle Torri di Roma Capitale ho incontrato il Presidente di Anas Edoardo Valente per chiedere l’immediata cessazione della discriminazione operata nei confronti dei cittadini di Ponte di Nona, Lunghezza, Settecamini costretti ogni giorno a pagare 5 euro per percorrere una tratta urbana dell’Autostrada A24. Non si sa bene la ragione per la quale prosegua questo errore fatto probabilmente in modo tendenzioso per incassare più pedaggi dai residenti del VI Municipio rispetto alle tante uscite gratuite che costeggiano la stessa tratta urbana della stessa identica arteria. Il presidente Nicola Franco ha ricordato che erano stati già stipulati accordi vincolanti in questa direzione e che non c’è più ragione per reiterare questa ingiustizia che costa circa 100 euro/mese agli interessati.

Abbiamo riscontrato grande attenzione e sensibilità dal Presidente che ci auguriamo possa essere trasformata in un definitivo e proficuo risultato nei prossimi giorni”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

Condividi