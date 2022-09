Dl Aiuti. Urso: Recepite indicazioni del Copasir. Soddisfazione per approvazione emendamenti su Copasir provvisorio, operatività Aise e poteri premier su cyber attacco

“Esprimo soddisfazione perché il Senato ha recepito le indicazioni del Copasir contenute nella relazione del 19 agosto riguardo il ‘Copasir provvisorio’, sulla operatività dell’Aise all’estero e sui poteri al presidente del Consiglio per il contrattacco cyber. In tal modo si rafforza il sistema della sicurezza nazionale, tanto più importante in questo contesto geopolitico. Peraltro, è importante che si rafforzi anche il ruolo di controllo e di garanzia del Parlamento nel quadro di un sano equilibrio dei poteri, controllo che non avrà più un vulnus nella fase transitoria tra il governo uscente e quello che sarà realizzato come conseguenza del risultato elettorale. A tal proposito ricordo che all’inizio di questa legislatura ci furono quattro mesi senza organo di controllo e che anche in quelle precedenti la media fu di due mesi: vuoto che oggi, anche alla luce della guerra in Ucraina, non possiamo più assolutamente permetterci. Anche questo intervento legislativo realizzato con l’ultimo strumento utile è frutto della piena e leale collaborazione tra governo e Copasir nel campo della sicurezza nazionale”.

Lo dichiara il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir, in missione a Washington, commentando l’approvazione degli emendamenti al ddl Aiuti.